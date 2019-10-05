РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 окт. В субботу в Подольском выставочном зале откроется выставка «Многоликая графика» членов Московской областной общественной организации «Союз Художников» (МООСХ), сообщается в группе «МУК «Подольский выставочный зал» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольском выставочном зале 5 октября в 14:00 состоится открытие выставки«Многоликая графика», организованная по инициативе Московского областного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» под председательством почетного академика РАХ, народного художника России Сергея Харламова. В выставке участвуют как ветераны, так и творческая молодежь, недавно вступившая в члены МООСХ», – говорится в сообщении.

Выставка призвана наиболее полно продемонстрировать безгранично широкий диапазон возможностей графического искусства, многообразие его художественно-технических средств, богатство стилей и жанров и предоставить каждому автору право свободно и ярко раскрыть свою индивидуальность, художественную и человеческую позицию, свое неповторимое лицо.

Нынешний год для Подмосковья – юбилейный. В 2019 году исполняется 90 лет со дня образования Московской области в качестве административного субъекта РФ. Художники-графики МООСХ решили отметить эту славную дату творчески, отказавшись от формального подхода к комплектованию выставки по календарно-географическому принципу. Никаких ограничений по тематике, времени и месту создания работ, никакой привязки к праздничному событию не предусматривалось.

Художники графической секции МООСХ плодотворно работают практически во всех видах современной печатной и уникальной графики, применяя любые приемы и используя самые разные материалы. Карандаш, тушь, акварель, гуашь, темпера, пастель, сангина, линогравюра, ксилография, гравюра на картоне, сухая игла, все разновидности офорта, литография, меццо-тинто, авторские техники.

Не менее многообразны круг интересов и жанровая специализация подмосковных графиков: от почтовой марки и экслибриса до открытки и театрального плаката; от ботанических и анималистических зарисовок до остросюжетной станковой композиции и лирического пейзажа; от книжной иллюстрации и репортажного этюда до циклов исторических портретов и иконографических образов.