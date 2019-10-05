РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 окт. В субботу в Ледовом дворце «Витязь» Подольска состоится хоккейный матч между клубами «Витязь» и «Спартак», посвященный памяти Подольских курсантов, сообщается на сайте подольского клуба «Витязь».

«В Подольске 5 октября хоккейный клуб «Витязь» сразится с московским ХК «Спартак» в Ледовом дворце «Витязь». Однако вся субботняя хоккейная встреча будет проходить в знак памяти подвига Подольских курсантов в октябре 1941года. Ведь именно 5 октября их вызвали на тот смертельный бой», – говорится в сообщении.

На матч против «Спартака» команда «Витязь» выйдет с памятными лентами, а также каждый болельщик при входе в Ледовый дворец сможет получить «курсантскую ленту».

Матч начнется в 17:30, болельщиков приглашают приходить в Ледовый дворец за 1,5 часа до начала игры.