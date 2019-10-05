РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 окт. В субботу в парке подмосковных Люберец пройдет благотворительная акция «Дорога домой», все желающие смогут поучаствовать в сборе кормов для бездомных животных, также пройдет выставка-пристройство, сообщается на официальной странице парков культуры и отдыха Люберец в соцсети «ВКонтакте».

«В субботу, 5 октября, в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» пройдет ежегодная благотворительная акция «Дорога домой», направленная на помощь бездомным животным. В рамках акции состоятся выставка-пристройство животных с передержки, пункт сбора корма и вещей первой необходимости (миски, ошейники, игрушки и т.д.)», – говорится в сообщении.

Также пройдут благотворительная ярмарка, полезные лектории, творческие мастер-классы для детей.

Мероприятие организовано волонтерским проектом «Котовски&Собакен».