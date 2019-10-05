РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 окт. День Подольских курсантов ежегодно отмечается 5 октября, в этот день пройдет возложение цветов к памятнику героям, в честь павших героев дадут оружейные залпы, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Возложение цветов к памятнику Подольским курсантам – это часть памятной акции, которая ежегодно проводится у мемориала на улице Кирова 5 октября. В этом году (в 2019 год у- ред.) она начнется в 12:00. Участие в ней примут школьники, студенты, сотрудники предприятий и организаций, военнослужащие, жители округа», – говорится в сообщении.

Вместе с главой Подольска Николаем Пестовым цветы к подножию памятника возложит депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов, генеральный директор киностудии «ВоенФильм» Игорь Угольников, потомки курсантов.

В возложении цветов планируют принять участие Дмитрий Смирнов – правнук генерал-майора, начальника Подольского пехотного училища, командующего Ильинским рубежом обороны Василия Смирнова, Павел Медведков – внук полковника, начальника Подольского артиллерийского училища Ивана Стрельбицкого. В честь павших героев дадут оружейные залпы.