РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 окт. В субботу все желающие смогут узнать об изменениях в семейном законодательстве в отделе ЗАГС микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В субботу, 5 октября, Климовский отдел ЗАГС приглашает жителей микрорайона на День разъяснения изменений в семейном законодательстве. Начнется мероприятие в 14:00», – говорится в сообщении.

Климовский отдел ЗАГС расположен по адресу: проспект 50-летия Октября, дом №13. Узнать подробности встречи можно по телефону: 8(496)762-69-07.