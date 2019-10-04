РИАМО – 4 окт. На территории столицы проектируется и строится более 30 спортивных объектов, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы продолжаем развитие спортивных кластеров, например, в Тушине рядом со стадионом «Спартак», на территории Крылатского мы продолжаем строить объекты. В целом, в городе проектируется и строится около 32 спортивных объектов», – сказал Хуснуллин в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что на территории спорткомплекса «Лужники» идет строительство Международного центра самбо и бокса, а также большого теннисного центра на 24 корта.