РИАМО – 4 окт. Завершается строительство еще четырех корпусов ЖК «Южная Долина» в Ленинском городском округе, до конца октября будет проведена итоговая проверка, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

В пятницу в поселке Мещерино Ленинского городского округа прошла встреча представителей министерства жилищной политики Подмосковья, администрации муниципалитета, инициативной группы граждан ЖК «Южная долина», застройщика и подрядной организации. Участникам встречи сообщили о ходе проведения строительных работ и наличии необходимого финансирования для достройки домов №№11-15. В конце сентября застройщиком в Главгосстройнадзор Московской области поданы извещения об окончании строительных работ домов №№11, 12, 13, 14.

«По указанным домам в октябре 2019 года запланировано проведение итоговой проверки, по результатам которой будет принято решение о выдаче заключения о соответствии, что в дальнейшем позволит застройщику получить разрешение на ввод жилых домов в эксплуатацию», – отметила заместитель министра жилищной политики Московской области Елена Апполинарова.

В связи с неоднократным переносом сроков завершения строительства объекта в текущем году принято решение о проведении встреч с инициативной группой граждан ЖК «Южная долина» на объекте строительства на постоянной основе.

Всеми участниками процесса совместно с гражданами обсуждаются этапы проведения строительных работ и сроки их реализации. Обеспечивается не только государственный, но и гражданский контроль за ходом строительства.