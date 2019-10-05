РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 окт. Более 70 команд из Московской и Калужской областей в субботу посоревнуются на военно-патриотической игре «Наследники Победы» в подмосковном Подольске, сообщается на сайте администрации горокруга.

VI Открытая военно-патриотическая игра «Наследники Победы» пройдет на стадионе «Труд» в Подольске, ее приурочат ко Дню памяти Подольских курсантов. Стартует мероприятие в 9:30.

«Для участия в игре зарегистрировались 72 команды: из разных городов Московской области – 70 команд, две – из города Обнинска и села Ильинское Калужской области. В составе жюри будет более 30 человек. На стадионе установят большой экран, на котором в режиме онлайн будет транслироваться парад участников, включения с конкурсов игры и последующих мероприятий», – говорится в сообщении.

Конкурсная программа включает смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою», полосу препятствий, сборку и разборку автомата Калашникова, снаряжение магазина автомата 30 патронами, демонстрацию навыков защиты от оружия массового поражения, знание героических страниц Великой Отечественной войны, воинских званий в Вооруженных силах Российской Федерации, состязание по ориентированию, по имитационной стрельбе из автомата Калашникова.