РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 окт. В подмосковном Королеве в субботу пройдет матч-марафон по хоккею с шайбой среди любительских команд, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Турнир в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) имени Касатонова проводят комитет по физической культуре, спорту и туризму городской администрации и Королевская федерация по хоккею с шайбой.

«Турнир будет длиться целые сутки – с 15:00 5 октября до 15:00 6 октября. Свое спортивное мастерство покажут 18 команд, из них 4 детских команды разных возрастов, две команды ветеранов хоккея в возрасте от 50 лет (возрастная категория 50+) и 12 любительских команд в возрасте от 18 лет. Команды участников представляют городские округа Королев и Мытищи», – говорится в сообщении.

Официальное открытие турнира состоится в субботу в 16:30 после первой игры детских команд, завершится турнир 6 октября в 15:00, участники будут награждены медалями и памятными кубками. Почетным гостем мероприятия станет заслуженный мастер спорта СССР, чемпион олимпийских игр, участник легендарной суперсерии СССР-Канада 1972 года Юрий Блинов.