РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. В субботу в Подольске пройдет военно-патриотическая игра «Наследники Победы» в День памяти Подольских курсантов, также пройдет презентация трейлера художественного фильма «Подольские курсанты» и встреча с режиссером и потомками героев.

В этот же день на стадионе «Труд» для участников и зрителей VI открытой военно-патриотической игры «Наследники Победы» юнармейских и военно-патриотических отрядов состоится презентация народного кинопроекта «Ильинский рубеж».

В этот памятный день жителей и гостей Подольска ждет обширная программа, в которую войдут проведение VI военно-патриотической игры «Наследники Победы» с конкурсной программой для юнармейских отрядов, церемония награждения победителей, премьера трейлера художественного фильма «Подольские курсанты» и просмотр видеоматериалов, посвященных подвигу Подольских курсантов, а также выступления создателей фильма «Подольские курсанты».

В мероприятии примут участие глава Подольска Николай Пестов, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов, генеральный продюсер кинопроекта «Ильинский рубеж» и художественного фильма «Подольские курсанты» Игорь Угольников, руководитель народного кинопроекта «Ильинский рубеж» Олег Комиссар, правнук Василия Смирнова (в октябре 1941 года – генерал-майор, начальник ППУ, командующий Ильинским рубежом обороны) Дмитрий Смирнов, внук Ивана Стрельбицкого (в октябре 1941 года – полковник, начальник ПАУ) Павел Медведков, делегации преподавателей, учащихся, представителей органов исполнительной и законодательной власти Подольска и муниципальных районов Калужской области, актеры фильма «Подольские курсанты».

В октябре 1941 года три с половиной тысячи курсантов и преподавателей Подольских пехотного и артиллерийского училищ вместе с регулярными частями 43-й армии ценой своих жизней спасли Москву, преградив гитлеровским танковым колоннам путь к столице Родины. Столь массового самоотверженного подвига молодых ребят, который был продемонстрирован Подольскими курсантами на Ильинском рубеже, мировая военная история не знает.

Презентация 5 октября — это один из важнейших этапов многомесячного проекта по увековечиванию памяти подвига Подольских курсантов ассоциацией содействия реализации социально значимых инициатив «Народный проект» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.