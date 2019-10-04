РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 окт. Лауреатом премии губернатора Московской области в номинации «Лучший учитель английского языка» стала Ирина Кохова из Красногорска, сообщается на официальнлм сайте администрации горокруга.

В пятницу подмосковных педагогов награждали в доме правительства Московской области на празднике, посвященном Дню учителя.

«В номинации «Лучший учитель английского языка» лауреатом премии губернатора Московской области стала педагог Опалиховской гимназии Ирина Кохова», – говорится в сообщении.

В 2018-2019 учебном году Кохова также стала победителем Международного конкурса Ideas Central для учителей иностранных языков, который проводят издательство Express Publishing в партнерстве с издательством «Просвещение».

Представленная ею методическая разработка уникального универсального задания напечатана в международном сборнике Resource book Ideas Central издательства Express Publishing, изданном в 2019 году в Великобритании и продаваемом во всем мире. Продажи от данного пособия идут на благотворительность, в фонд Make-A-Wish.