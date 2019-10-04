РИАМО – 4 окт. В Подмосковье пассажирам автобусов напомнили о необходимости держаться за поручни, так, примерно 40% от общего количества ДТП с пострадавшими, зафиксированных в «Мострансавто», связано с падением граждан в салоне, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В целях профилактики происшествий, связанных с падением пассажиров, «Мострансавто» напомнило жителям и гостям Подмосковья о необходимости держаться за поручни. Информация о правилах поведения в общественном транспорте и мерах безопасности при проезде в автобусах размещена на электронных табло и транслируется в аудиоинформаторах свыше 3 тысяч транспортных средств предприятия», – отмечается в сообщении.

Около 40% от общего количества ДТП с пострадавшими, зафиксированных в «Мострансавто» с начала 2019 года, связано с падением пассажиров в салонах автобусов.

Анализ данных видеонаблюдения, установленного в транспортных средствах, показал, что пассажиры во время движения автобуса не соблюдали меры предосторожности и не держались за поручни, в результате чего при торможении происходило падение.

В 2018 году были внесены изменения в статью 13 «Права и обязанности пассажиров» закона Московской области от 27 декабря 2005 года №268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области». Пункт 2.2. обязывает пассажиров при посадке, высадке и нахождении в транспортном средстве соблюдать меры предосторожности.

На всем подвижном составе «Мострансавто» размещены стикеры «Нарушаю ПДД? Отправь мое фото на ok@gupmta.ru» для контроля дисциплины и соблюдения ПДД водителями предприятия.

«Участники дорожного движения могут сообщить о нарушениях водителями ПДД, в том числе разговоре по телефону во время движения, остановке ТС в неположенном месте, агрессивном вождении и другие по электронной почте, прикрепив фото или видео», – уточняется в материале.

По каждому инциденту специалисты «Мострансавто» проводят детальную проверку.