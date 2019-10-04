РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 окт. В пятницу в подмосковном Подольске торжественно открыли мемориальные доски двум сотрудникам Климовской детской музыкальной школы, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Четвертого октября на здании Климовской детской музыкальной школы торжественно открыли мемориальные доски Станиславу Гарновскому и Эмме Лозовской», – говорится в сообщении.

Лозовская – педагог, музыкант, композитор, поэт, автор слов гимна города Климовска, гимна Климовской музыкальной школы. На ее стихи написаны песни и романсы, которые вошли в 20 лучших песен о Подмосковье. Награждена знаком «За заслуги перед городом Климовском» II степени, удостоена наград Госдумы, Мособлдумы, министерства культуры Московской области и другими. Она скончалась в 2014 году.

Гарновский начал работать в музыкальной школе в 1970-м году, был завучем и руководителем. Время его директорства считается порой процветания. Преподавателю сольфеджио и музыкальной литературы присуждено звание заслуженного работника культуры России, награжден Почетным знаком «За заслуги перед городом I степени». В соавторстве с Лозовской он написал много песен, среди которых гимн Климовска. Гарновский скончался в 2004 году.