РИАМО - 4 окт. Школьники и студенты совершили 3,7 миллиона поездок в сентябре 2019 года на электричках ЦППК, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная пригородная пассажирская компания.

«Чаще всего школьники и студенты ездили по маршрутам Ярославского (900 тысяч), Казанского (почти 600 тысяч) и Белорусского (более 450 тысяч) направлений Московской железной дороги», - отмечается в материале.

Самый большой поток школьников и студентов на направлениях ЦППК был зафиксирован 27 сентября — более 150 тысяч поездок за день.

У учащихся есть право на льготный проезд в пригородных поездах. Они могут получать скидку в 50% в период с 1 сентября по 15 июня.