РИАМО - 4 окт. В Москве на площадке «Аптекарского огорода» МГУ пройдут бесплатные дегустации конопляных лакомств, их организуют в рамках закрытия выставки урожая, говорится в сообщении пресс-службы «Аптекарского огорода».

Конопляное масло используется в кулинарии уже очень много столетий. При этом оно полезнее, чем оливковое, подсолнечное или пальмовые масла. Даже среди нишевых салатных масел оно отличается в лучшую сторону более полезным сочетанием жирных кислот.

«Конопляное масло получают из семян холодным прессованием или спиртовой экстракцией. Его питательный состав и кулинарная универсальность соответствуют основным тенденциям в диетологии и здоровом питании. У конопляного масла легкий ореховый привкус, а характерный зеленый цвет маслу придает хлорофилл, который находится в кожице семян», - отмечается в материале.

Попробовать масло, а также конопляные батончики, смузи, шоколадную пасту и другие сладости из конопли можно будет в «Аптекарском огороде» 5, 6, 12 и 13 октября. Дегустации будут проводиться с 15:00 до 18:00.

«Кроме того, в эти дни с 10:00 до 13:00 можно пообщаться с ведущими коноплеводами России — представителями отраслевой Ассоциации производителей русской пеньки», - говорится в сообщении.

Сама выставка урожая работает 10:00 до 20:00. Кассы закрываются в 19:30.