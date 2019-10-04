РИАМО - 4 окт. В столице до конца нынешнего года введут в эксплуатацию еще шесть станций метрополитена, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В этом году мы планируем до конца года достроить участок от станции «Косино» до «Нижегородской» - это участок Кожуховской ветки. Первые четыре станции этой ветки мы уже ввели в первой половине этого года. Также мы на этом участке хотим ввести две станции уже на Большой кольцевой ветке. В этом году мы до конца года планируем ввести еще шесть станций», - сказал Хуснуллин в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что основные работы происходят на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, которая является самой крупной в мире – это 70 километров и 31 станция. Строительство данной ветки планируют завершить до 2023 года.

«Кроме этого, продолжаем строительство Солнцевской линии во Внуково. И хотим 2022 годом во Внукове достроить метро. Мы хотим 2021 годом продолжить Люблинско-Дмитровскую линию до поселка Северного. Но и две еще у нас крупные линии, которые мы сейчас проектируем, – это линия от Сити, от «Шелепихи» до Рублево-Архангельского. Это еще полноценный новый радиус, который мы уже утвердили у мэра», - добавил Хуснуллин.

По его словам, еще одна линия метро, которая будет строится, - от Кленового бульвара через Бирюлево на новую территорию.

«В результате этих работ мы придем к тому, что московское метро по протяженности удвоится. Порядка 20 новых депо будет построено», - уточнил Хуснуллин.