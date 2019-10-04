РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 4 окт. Двенадцать новых искусственных дорожных неровностей обустроят на пяти улицах Котельников в октябре, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«В октябре на территории городского округа Котельники будут проведены работы по обустройству искусственных дорожных неровностей. «Лежачие полицейские» появятся по следующим адресам: улица Асфальтовая, при входе в парк, микрорайон Белая Дача, дом №11, улица Строителей, дом №1, улица Новая, дом №39, микрорайон Южный, дом №8», – говорится в сообщении.

В общей сложности, будет установлено 12 искусственных дорожных неровностей.