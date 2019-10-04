РИАМО – 4 окт. Москвичи и гости города на этих выходных смогут увидеть уникальные арт-объекты, созданные мировыми дизайнерами и архитекторами, сделать это можно в 75-м павильоне на ВДНХ в рамках выставки «Город: детали», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Какой будет Москва будущего? <…> До 5 октября на ВДНХ идет выставка «Город: детали». Дизайнеры и архитекторы со всего мира покажут, как могут выглядеть наши улицы, скверы, арт-объекты, детские, спортивные площадки и такие важные детали, как скамейки и уличные фонари», – написал градоначальник в своем Twitter-аккаунте.

Собянин подчеркнул, что здесь же можно протестировать и проголосовать за лучшие решения.

«Приходите всей семьей. Там будут развлечения для детей, концерты, фудкорты – в общем, прогулка по небольшому городу будущего. Здесь подробности и регистрация: htmrexpo.ru», - резюмировал мэр столицы.