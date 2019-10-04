РИАМО - 4 окт. Жители Московской области могут стать участниками социальной кампании «Расскажи бабушке», цель которой - повысить финансовую грамотность пожилых, чтобы уберечь их от мошенников, говорится в сообщении пресс-службы ОНФ.

Социальная кампания «Расскажи бабушке» является частью проекта ОНФ «За права заемщиков».

«Суть кампании в том, чтобы дети и внуки, пользуясь своими смартфонами и компьютерами, делились с людьми старшего поколения контентом, который в доступной и понятной форме объясняет основные правила финансовой безопасности», - говорится в сообщении.

На сайте кампании telltogranny.ru собраны памятки и алгоритмы самопомощи, позволяющие распознать мошенников и обратиться за помощью и защитой прав потребителей финансовых услуг. Кроме того, эксперты ОНФ записали несколько видеороликов, которые в доступной форме рассказывают об основных правилах финансовой безопасности и способах защиты.

«Люди старшего поколения — самая уязвимая категория населения. В своей работе проект («За права заемщиков» - ред.) чаще всего сталкивается с нарушением прав именно пожилых людей. Реальную статистику мошеннических эпизодов в отношении пожилых людей найти непросто, однако динамика, по данным из разных источников, вызывает беспокойство», - отметили в ОНФ.

Пожилые уязвимы из-за того, что их модель поведения часто очень предсказуема: одни и те же маршруты на общественном транспорте, получение пенсии в определенное время в банке или в почтовом отделении, запланированный поход за покупками. Это подвергает их особой опасности стать жертвой мошенников. Именно поэтому очень важно вооружить старших родственников необходимыми знаниями.

Кампания «Расскажи бабушке» уже объединила более 2 тысяч человек. Кампания получила множество положительных отзывов и заручилась поддержкой известных личностей, среди них ведущая Первого канала Елена Малышева.

«На видео просто и ясно, практически по-детски рассказывается о финансовой безопасности. Думаю, что целесообразно в качестве социальной рекламы с логотипом Народного фронта показывать эти материалы по федеральным телеканалам, потому что сегодня их аудитория — это, как правило, те самые бабушки и дедушки, на которых и ориентированы эти ролики», - сказала Малышева.