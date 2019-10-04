РИАМО - 4 окт. В Химках в 2020 году планируется построить крытый ледовый каток с бассейном, в здании также разместят кафе, медкабинет и тренажерный зал, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Заключен контракт на выполнение работ по завершению строительства многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в составе «Крытый ледовый каток с бассейном» в Химках. Закупка, на которую было подано две заявки, проведена запросом предложений. Контракт заключен между МКУ «Управление строительства» Химок и ООО «МОИЭК», - говорится в сообщении.

Помимо крытого тренировочного катка в здании будут расположены бассейн на четыре дорожки, кафе, медицинский кабинет с процедурной зоной, административно-бытовые помещения, а также помещения для занятий (хореография и тренажерный зал).

Особое внимание в проектной документации уделено обеспечению доступа маломобильных групп населения в основные функциональные помещения здания, предусмотрены пандусы и подъемники.

Озеленять прилегающую территорию планируют с помощью цветников и газонов. Завершение строительных работ намечено на третий квартал 2020 года.