РИАМО - 4 окт. Жителям Подмосковья напомнили об ограничениях движения и об изменении работы общественного транспорта на предстоящих выходных, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Режим движения некоторых электропоездов на участке Голицыно – Звенигород изменится 4, 8, 9 октября. Будут курсировать компенсационные автобусы.

«На Ярославском направлении 5 октября на участках Пушкино – Заветы Ильича – Правда и Пушкино – Зеленоградская в связи с проведением путевых работ будут курсировать компенсационные автобусы», – отмечается в сообщении.

На Ярославском направлении с 5 на 6 и с 12 на 13 октября на перегоне Пушкино – Софрино – Хотьково будут проводиться путевые работы. Они организованы с 15:00 до 05:00. В связи с этим изменятся время отправления и прибытия некоторых поездов, а также режим остановок. Маршруты следования нескольких пригородных поездов сократят, временно выведут из расписания ряд рейсов Москва – Сергиев Посад, Москва – Александров, Пушкино – Москва, Москва – Монино, Москва – Красноармейск.

На Белорусском направлении с 8 на 9, с 12 на 13 и с 17 на 18 октября на перегоне Фили – Белорусский вокзал будут проходить путевые работы. В связи с этим скорректирован график движения некоторых электропоездов, несколько пригородных поездов не будут останавливаться на остановочных пунктах Рабочий Поселок, Беговая, Тестовская, Кунцево. На участке Кунцево – Усово будут запущены компенсационные автобусы.

На Московском малом кольце (дорога А-107) на участке от Симферопольского до Брестского шоссе и на участке от Егорьевского до Рязанского шоссе ведутся работы по реконструкции. Движение транспорта ограничено.

Кроме того, ограничения движения введены на Дмитровском шоссе, где ведется реконструкция на участке с 23,5 по 24,2 километр и на участке 26,1 по 29,6 километр. Реконструкция ведется на участке с 29,4 по 35,2 километр Ярославского шоссе и на участке с 22,4 по 26 километр Новорязанского шоссе. Также на Новорязанском шоссе ведутся работы по ремонту путепровода через Рязанское шоссе на 38,9 километре и ремонт моста через ручей на 65,4 километре. Эти работы также могут стать причиной транспортных заторов.

На Рублево-Успенском шоссе (А-106) проводится реконструкция дороги на участке подъезда к городу Одинцово. Возможны ограничения движения транспорта.

В Богородском городском округе на трассе М-7 «Волга» с 61 по 63 километр введены временные ограничения движения. Для проведения работ возможно сужение проезжей части с занятием одной полосы движения. Ограничения действуют до 29 декабря 2019 года.