РИАМО - 4 окт. Сотрудники Домодедовской таможни обнаружили 108 предметов декоративно-прикладного искусства, которые были созданы более 50 лет назад, в багаже россиянки, говорится в сообщении пресс-службы таможни.

«Она проследовала через «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих таможенному декларированию. В своем объяснении пассажирка пояснила, что приобрела товары на барахолке и уверена в том, что они не представляют исторической ценности», – отмечается в сообщении.

Было принято решение о проведении таможенной экспертизы, по результатам которой было определено, что большая часть посуды и предметов быта изготовлены в XX веке в Западной Европе. Представленные на исследование предметы созданы более 50 лет назад и относятся к категории культурных ценностей.

Стоимость данных товаров составляет свыше 700 тысяч рублей.

Таким образом, в действиях женщины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда культурных ценностей».

Максимальное наказание за данное деяние – лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.