РИАМО – 4 окт. Почти 1,5 тысячи торговых точек Московской области предложат цветы ко Дню учителя, самые ходовые букеты стоят от 550 до 1,3 тысячи рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«Несмотря на то, что спрос на цветы ко Дню учителя, в среднем, вырастает на 25% на территории Московской области проблем с наличием цветов в магазинах или перебоев с поставками не ожидается. Пропорционально со спросом увеличивается и предложение», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

По его словам, сегодня покупателю представлен широкий ассортимент: срезанных цветов, цветов в горшках, а также эксклюзивной цветочной продукции. Даже небольшой магазин предлагает не менее 150 наименований цветов в различной ценовой категории – от 40 рублей за штуку.

На территории региона осуществляют торговую деятельность 287 нестационарных торговых объектов по реализации цветочной продукции, из них 252 – это павильоны и 35 киосков. Наибольшее количество таких объектов расположено в городских округах Балашиха, Красногорск, Подольск, Химки, а также в Богородском округе.

Помимо этого, широкий ассортимент цветочной продукции представят 1066 стационарных цветочных магазинов и салонов цветов, расположенных в Подмосковье.

Наибольшим спросом у покупателей в этот день пользуются гладиолусы, астры, герберы, хризантемы, розы, лилии, а также сборные букеты. В последнее время, все чаще в качестве подарка, покупатели выбирают цветы в горшках и подарочные композиции с конфетами. Как правило, цены в преддверии Дня учителя возрастают не более чем на 15%.

«Если говорить о ценах на цветочную продукцию в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, большого роста цен не произошло, все в пределах инфляции. Хризантемы жителям Подмосковья обойдутся в среднем по цене 75 рублей за штуку, хризантемы в горшке – 150 рублей за штуку, розы в 50 сантиметров будут стоить около 85 рублей за штуку, герберы – 80 рублей за штуку, гладиолусы – 90 рублей за штуку, лилии – 250 рублей за штуку, гвоздики в горшке – от 160 рублей за штуку. Цена на средний букет составит от 550 до 1,9 тысячи рублей», – дополнил Посаженнников.

Самые ходовые букеты стоят от 550 до 1,3 тысячи рублей, небольшая подарочная коробка с цветами и конфетами в среднем обойдется в 800 рублей.

День учителя в России отмечают в первое воскресенье октября с 1965 года.