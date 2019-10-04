РИАМО – 4 окт. Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве, злоумышленник оформил чужую цифровую подпись и продал квартиру москвички, сообщается на сайте МВД РФ.

Ранее в полицию обратилась 61-летняя жительница столицы и рассказала, что квартира на улице Народного Ополчения, принадлежащая ей, оказалась переоформлена на неизвестного ей человека.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый задержан. Им оказался 37-летний москвич. Установлено, что ранее он арендовал данную квартиру. Совместно с неустановленными соучастниками мужчина, используя поддельный паспорт на имя собственницы, оформил ее электронную цифровую подпись», – говорится в сообщении.

Выступая от имени владельца, злоумышленники составили фиктивный договор купли-продажи недвижимости, после чего передали документ в регистрирующий орган, что послужило основанием для незаконного перехода права собственности на вышеуказанное помещение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Мужчину поместили под домашний арест.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деяния», – дополнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.