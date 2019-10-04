РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 окт. Жители Красногорска 5 октября смогут посмотреть показательные выступления и презентации секций, а также поучаствовать в мастер-классах на Дне открытых дверей в спорткомплексе «Опалиха», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Пятого октября с 15:00 до 17:00 в спортивно-оздоровительном комплексе «Опалиха» пройдет День открытых дверей. На мероприятии будет представлена шоу-программа «Спорт в Опалихе», состоящая из показательных выступлений, презентаций спортивных дисциплин и мастер-классов», – говорится в сообщении.

Кроме того, горожане смогут проконсультироваться с руководителями секций по футболу, баскетболу, легкой атлетике, карате, единоборствам, брейк-дансу, настольному теннису и художественной гимнастике.

«На спортивный праздник приглашаются активные жители округа. После знакомства с СОК «Опалиха» все желающие смогут записаться в спортивные секции», – заключается в сообщении.

Спорткомплекс расположен по адресу: Красногорск, улица Есенинская, дом №13.