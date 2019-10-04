РИАМО - 4 окт. На территории 113 социально значимых объектов Московской области положили новый асфальт и завершили ремонт, это 65% от запланированных к приведению в нормативное состояние территорий, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Дорожное покрытие заменили более чем в 40 муниципальных образованиях на площадях 20 автовокзалов и 92 медицинских учреждений. Ремонтные работы продолжаются на 37 объектах на территории 16 городских округов, в которых задействованы порядка 140 рабочих и более 90 единиц техники», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Например, асфальтобетонное покрытие заменили на вокзальных площадях в 20 муниципалитетах. Эти автовокзалы обслуживают каждый день порядка 90 тысяч пассажиров на 429 маршрутах. На Лыткаринском автовокзале работы на данный момент еще продолжаются.

Также работы по замене асфальтобетонного покрытия прошли на более чем 90 территориях медицинских учреждений Московской области.

Всего в регионе в текущем сезоне запланирован ремонт более 170 территорий социально значимых объектов. Ознакомиться с адресным списком ремонта в 2019 году можно по ссылке.