РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 окт. В подмосковном Реутове 5 октября пройдет рейд по выявлению нетрезвых водителей, инспекторы ГИБДД будут останавливать автомобили и проверять состояние людей, находящихся за рулем, говорится в сообщении пресс-службы отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Мероприятие направлено на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение количества ДТП, совершенных пьяными водителями. Основная цель – выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

«В целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения (ПДД), связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, 5 октября с 22:00 до 00:00 в городском округе Реутов будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что за управление автомобилем в пьяном виде предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, а при повторном управлении водителю грозит уголовная ответственность.