РИАМО - 4 окт. В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» прошло праздничное мероприятие «Подмосковные вечера», которым завершилась программа «Лето в Подмосковье», передает корреспондент РИАМО.

«Задача проекта «Лето в Подмосковье» - привлечь как можно больше туристов в наш регион, чтобы область наполнилась новыми эмоциями. Мы стали ценить то, что у нас есть, и к нам начали приезжать люди из других регионов - Тулы, Калуги, Ярославля. С этим проектом мы сделали несколько шагов вперед по развитию гостиничного бизнеса, ресторанов - это для нас победа и главная задача, над которой мы и дальше продолжим работать», - сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

На мероприятии «Подмосковные вечера» зрители смогли насладиться концертом классической музыки и выставкой «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья».

«Это уникальное событие (выставка «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья» - ред.). На одной площадке мы собрали шедевры, которые находились на территории всей Московской области, во всех музеях. И до конца марта 2020 года все люди могут приехать в одну точку, в одно единственное место и посмотреть все, что было рассредоточено по территории целого региона», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

Она добавила, что этот проект приурочили к 90-летию Московской области.

Руководитель комитета по туризму Подмосковья в ранге министра Наталья Галкина добавила, что программа «Лето в Подмосковье» позволила привлечь туристов в регион.

«Лето в Подмосковье» - это была большая программа, определяющая в себе туристические маршруты, невероятные концерты. И сегодня наш заключительный в этом сезоне концерт - «Подмосковные вечера», на котором мы проводим итоги нашего лета. Это был наш первый шаг. В следующем году этот шаг должен быть более уверенным. Мне очень хочется, чтобы в следующем году было больше туристов и гостей, которые к нам приезжают и посещают наши мероприятия, события и музеи», - сказала Галкина.