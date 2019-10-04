РИАМО - 4 окт. В конце сентября через региональный портал государственных и муниципальных услуг выдан 100-тысячный электронный документ по технологическому присоединению в Московской области за 2019 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.

«Востребованность данной услуги в этом году выросла более чем на 15%, что позволило наблюдать уверенный рост числа обращений онлайн, и, что самое главное, теперь лидерство Московской области в части электронного присоединения безусловно», - отметил директор ГКУ «Агентство развития коммунальной инфраструктуры» Вадим Каретников.

Также правительство Московской области провело масштабную работу по цифровизации государственных и муниципальных услуг в градостроительной сфере - услуги предоставляются в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг Подмосковья.

В январе - августе текущего года в регионе рассмотрели более 140 тысяч заявок по муниципальным услугам в градостроительной сфере, это на 35% больше, чем за аналогичный период в 2018-м, одной из самых востребованных услуг стало присвоение адреса объекту.