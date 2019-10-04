РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. В пятницу в Подольске торжественно отпраздновали 30-летие лицея №26 и показали гостям концерт, музей и выставку творческих работ, директора наградили Почетным знаком совета депутатов, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В пятницу, 4 октября, в канун празднования Дня учителя в лицее №26 состоялись праздничные мероприятия, приуроченные к его 30-летию. В День открытых дверей для гостей подготовили большой праздничный концерт, показали музей, выставку творческих работ лицеистов и родителей. Рекреацию лицея украсили рисунками и фотографиями, которые выражали уважение и благодарность педагогам за их труд», – говорится в сообщении.

Первый заместитель председателя совета депутатов Подольска Любовь Ушанева и депутаты Игорь Винокуров и Валерий Теличко поздравили учителей лицея с двойным праздником и вручили подарки. Директора лицея №26 Ларису Устинову наградили Почетным знаком совета депутатов городского округа Подольск.

Устинова поблагодарила учеников за отличные результаты в учебе, активное участие в конкурсах различной направленности, а родителей школьников – за поддержку и неравнодушное отношение к общему делу воспитания лицеистов. Особые слова признательности директор адресовала педагогическому коллективу, ветеранам труда, вновь пришедщим педагогам. Тем, благодаря кому лицей №26 неизменно входит в ТОП-100 лучших школ России, а его учащиеся ежегодно побеждают в разнообразных конкурсах и соревнованиях и стабильно показывают 100-балльные результаты на ЕГЭ, демонстрируют творческие способности.

«Окинув взглядом пройденный лицеем довольно внушительный путь, считаю главным достижением то, что к нам возвращаются выпускники лицея: одни приводят своих детей сюда учиться, другие приходят в качестве педагогов, молодых специалистов. Сегодня у нас работают 95 учителей, из них 19 – это выпускники лицея №26. Это значит, что мы привили любовь к своей профессии, и доброжелательная атмосфера, которая здесь царит, привлекает близких по духу людей», – сказала Устинова.

По ее словам, 11 выпускников педагогического класса заключили договоры с лицеем о том, что по окончании МГОПУ и получении высшего образования они вернутся сюда работать. Она поблагодарила главу Подольска Николая Пестова за поддержку, которую оказывает администрация на протяжении всего этого времени, в том числе, за то, что сохранились ставки педагогов дополнительного образования и в лицее могут развивать детей в секциях и кружках.