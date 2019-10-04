© РИАМО
, Александр Манзюк
© РИАМО
, Александр Манзюк
Мероприятие проходит в рамках программы «Мой район», цель которой – создание комфортного городского пространства в каждом районе Москвы, вне зависимости от удаленности от центра.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Известные художники и скульпторы из России и Европы готовы поделиться с москвичами своим видением того, как в современной городской среде искусство становится не только украшением, но и формирует сам контекст пространства.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На выставке-презентации «Город: детали» представлено более 250 дизайнерских решений для современного мегаполиса.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Посетители выставочного пространства могут проследить, как изменились за последние годы привычные всем малые архитектурные формы, узнать о тенденциях, которые сегодня меняют городскую среду и жизнь в городах, в том числе и в Москве, и даже сами определить будущий облик столичных улиц, площадок, парков и зон отдыха.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В рамках выставки проходит конкурс проектов решений для городской среды. Организаторы получили 135 заявок от жителей 16 российских и зарубежных городов.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Их авторы — не только дизайнеры и архитекторы, но и студенты школ дизайна и даже целые архитектурные бюро, которые представили проекты умных скамеек, фонарей, велопарковок, уличных модулей для раздачи Wi-Fi.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Большая часть конкурсных проектов ориентирована на молодежь.
© РИАМО
, Александр Манзюк
У посетителей выставки «Город: детали» есть возможность не только ознакомиться с современными городскими решениями, но и узнать про те или иные экспонаты, протестировать их, а также проголосовать за понравившиеся.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Одним из значимых событий выставки стала сессия «Большое значение малых архитектурных форм: как детали формируют среду для развития человеческого капитала», в которой приняли участие Игорь Шулинский, издатель «Москвич Mag», Алексей Беляев – префект СВАО, Елена Зеленцова, заведующая кафедрой территориального развития РАНХиГС при Президенте РФ, Вице-президент, директор по развитию городской среды фонда «Сколково», и Сергей Капков, заведующий учебно-научной лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» на экономическом факультете МГУ им М.В Ломоносова.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Выставка «Город: детали» ориентирована не только на любителей дизайна и урбанистики. Организаторы подготовили обширную развлекательную программу для всей семьи.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Пространство павильона разделено на несколько зон, стилизованных под «городские районы» с самыми разными возможностями для отдыха.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Любители спорта под присмотром тренера могут протестировать уличные тренажеры, киноманы – посмотреть любимые фильмы, а самые романтичные – насладиться перформансом «Ночной район».
© РИАМО
, Александр Манзюк
Юных посетителей ждут развивающие экологические программы, творческое строительство из картона и спортивные мероприятия.
© РИАМО
, Александр Манзюк
I Международная выставка-презентация «Город: детали» продлится до 5 октября.
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