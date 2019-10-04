Посетители выставочного пространства могут проследить, как изменились за последние годы привычные всем малые архитектурные формы, узнать о тенденциях, которые сегодня меняют городскую среду и жизнь в городах, в том числе и в Москве, и даже сами определить будущий облик столичных улиц, площадок, парков и зон отдыха.