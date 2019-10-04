РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 окт. В пятницу в МКЦ «Победа» в подмосковном Домодедове прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Педагогов поздравили глава городского округа Александр Двойных, депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов, а также депутат Мособлдумы Олег Жолобов и начальник управления образования городского округа Домодедово Елена Болмазова. В праздничном концерте приняли участие творческие коллективы городского округа и певица Юта.

«Я очень рад, что в области действует программа по ремонту школ, и мы в ней очень активно участвуем. <...> Но ни одно современное пространство, ни одна интерактивная доска, ни одна технология не заменит труд, талант и любовь учителя, поэтому я хочу вам пожелать оставаться такими же талантливыми и влюбленными в свою профессию, я хочу поблагодарить управление образования, которое сформировало эту сильную команду. Вы – пример нашей гордости. Большое вам спасибо! Будьте счастливы, благодарных вам родителей, талантливых и любимых учеников. Только вперед!» – поздравил педагогов Двойных.

С поздравительной речью выступил и депутат Госдумы РФ Фетисов.

«Хочу еще раз вас поздравить с праздником, пожелать вам успехов во всем. Если можно так сказать, то дерзайте! Потому что образовательная система структурирована, но, мне кажется, от души, от профессионализма, от таланта учителя происходит все движение вперед. Поэтому, удачи вам!» – сказал Фетисов.

К словам поздравления также присоединились депутат Мособлдумы Жолобов и Болмазова. На празднике отметили плодотворный труд педагогов и их большой вклад в развитие системы образования городского округа Домодедово. Многих наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.