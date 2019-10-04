РИАМО - 4 окт. На отремонтированном участке региональной дороги ММК – Павловская Слобода – Нахабино с 9,8 по 12,2 километра в городском округе Истра дорожные службы заменили асфальтобетонное покрытие и нанесли разметку, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках повышения безопасности дорожного движения на участке установили катафоты – всего на дороге появилось около 2 километров светоотражающих элементов на крутых виражах и опасных поворотах.

«Дорога ММК – Павловская Слобода – Нахабино является лидером по обустройству «подсвеченными» пешеходными переходами. В 2019 году 12 переходов оснастят светофорными объектами, дорожными знаками с дополнительной светодиодной подсветкой, а также специальными лампами с направленным освещением», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Московской области всего отремонтировано 1940 дорог общей протяженностью более 2,3 тысячи километров.