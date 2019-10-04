РИАМО – 4 окт. В честь дня рождения открытки «Почта России» установила в музее города Серпухов почтовый ящик, теперь все туристы смогут отправлять открытки своим любимым и друзьям в любую точку мира прямо из музея, говорится в сообщении пресс-службы компании по макрорегиону Москва.

Почтовые карточки разработали и изготовили местные дизайнеры.

«В день празднования 150-летнего юбилея открытки, серпуховский историко-художественный музей и «Почта России» провели презентацию карточек, созданных городскими художниками, на которых изображены лучшие виды города, павлин, как символ Серпухова, и кот, который по легенде раньше жил в музее», – отмечается в сообщении.

Запрос на уникальные открытки и возможность отправить их из музейного пространства появился недавно: внутренний туризм становится все популярнее и люди хотят поделиться своими впечатлениями с друзьями и близкими.