РИАМО - 4 окт. Ведущий подмосковный агрохолдинг «Рота-Агро» ведет заготовку кукурузы на силос, план уборки выполнен уже более чем на 20%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«С полей сельхозпредприятий «Рота-Агро Благовещенье» и «Совхоз Архангельский» перевезено и законсервировано свыше 8 тысяч тонн зеленой массы. Средняя урожайность составила 240 центнеров с гектара», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Под кукурузу на угодьях предприятия выделено порядка 1,6 тысячи гектаров. Всего планируется заготовить более 25 тысяч тонн кукурузного силоса для животноводческих комплексов предприятия. Работы ведутся по графику, несмотря на погодные условия. Уборка кукурузы завершится в агрохолдинге должна закончиться в течение трех недель.

«Мы принимаем все необходимые меры, чтобы повышенная влажность не сказалась на качестве кормов. На уборке задействованы 15 единиц техники. Уже приступили к закладке пятой силосной траншеи», – сказал директор «Рота-Агро Благовещенье» Эдуард Шипилов.

На предстоящий сезон аграрии «Рота-Агро» уже заготовили порядка 22 тысяч тонн сенажа и соломы и около 4500 тонн фуражного зерна. На отдельных полях удалось собрать рекордный урожай ячменя – до 47 центнеров с гектара при средней урожайности 30 центнеров с гектара.