РИАМО - 4 окт. В Подмосковье в рамках национального проекта «Экология» для перевозки крупногабаритной лесопожарной техники закуплен низкорамный трал, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

В Виноградовский-Егорьевский филиал «Центрлесхоза» комитетом лесного хозяйства Московской области приобретен и уже направлен к месту своей приписки на ПХС 2 типа «Егорьевск» низкорамный полуприцеп-тяжеловоз 9939О-L45. Техника приобретается в рамках национального проекта «Экология».

«Грузоподъемность трала – 45 тонн. Он предназначен для перевозки на дальние расстояния специализированной крупногабаритной лесопожарной, колесной и гусеничной техники, необходимой для тушения лесных пожаров и выполнения противопожарных мероприятий», – отметил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

До конца года еще два таких прицепа будут направлены в Ногинский и Клинский филиалы «Центрлесхоза».