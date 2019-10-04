РИАМО – 4 окт. Определен подрядчик на строительство учебного корпуса на 300 мест в Орехово-Зуеве, им стало ООО «Строй Групп», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Пристройку к зданию МОУ СОШ №16 возводят на улице Мадонская.

«Согласно проектной документации, новый корпус образовательного учреждения сможет принять 300 учащихся. В здании предусмотрено размещение учебных классов, спортивного зала, пищеблока, медицинского кабинета, а также административных и вспомогательных помещений», – отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

В рамках проекта также будет выполнено комплексное благоустройство прилегающей территории. Здесь появятся детские игровые и спортивные площадки, места для отдыха и будет выполнено комплексное озеленение территории.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2020 году, резюмировал Тагиев.

Реализация проекта предусмотрена государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета.