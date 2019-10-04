РИАМО - 4 окт. В Одинцовском городском округе зарегистрировали более 37 тысяч объектов недвижимости за три года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

В рамках осенней кампании по информированию садоводов и дачников об упрощенной регистрации жилых и садовых домов в администрации муниципалитета прошла встреча с председателями СНТ.

«В Одинцовском городском округе почти 600 СНТ. Благодаря информационной кампании, проводимой в Подмосковье с 2016 года, в округе зарегистрировано более 37 тысяч объектов с налоговым потенциалом свыше 170 миллионов рублей в год. Ведется работа по 15 тысячам садовых домов и хозпостроек, выявленных и занесенных в реестр незарегистрированной недвижимости Минмособлимущества», – заявил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Он дополнил, что очень важно проводить разъяснительную работу с людьми, чтобы они успели легализовать свои строения до окончания «дачной амнистии».

Заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков подчеркнул важную роль председателей товариществ в донесении информации до собственников, чтобы те смогли воспользоваться возможностью регистрации недвижимости по упрощенной схеме.

«Тенденция сегодня такова, что садовые дома все больше переходят в категорию постоянного жилья. До окончания сроков «дачной амнистии» остается чуть больше года. Нужно не упустить возможность оформить недвижимость по упрощенной схеме», – уточнил Лавряков.

В течение недели встречи пройдут в Можайске, Рузе, Дубне, Талдоме, Дмитрове и Химках.