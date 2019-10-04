РИАМО - 4 окт. В женской консультации центральной районной больницы Солнечногорска введено в эксплуатацию новое оборудование – видеокольпоскоп, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Видеокольпоскопия – это инструментальный метод диагностики, основанный на принципах визуального осмотра. С его помощью врачи могут оценить состояние шейки матки до и после осуществленного лечения, оценить его полноту и качество», - сказала заведующая женской консультацией Ирина Нестеровская.

Видеокольпоскоп располагается на мобильной стойке, позволяющей фиксировать его в любом необходимом для обследования положении. На камере установлен светодиодный осветитель, что позволяет получать изображения исследуемых участков с высокой четкостью.

«Новое оборудование стоимостью порядка 1 миллиона рублей закуплено за счет внебюджетных средств. Прибор позволяет выявить заболевания органов женской половой системы, в том числе новообразования, еще на ранней стадии. Аппарат уже введен в эксплуатацию. Видеокольпоскопия проводится по направлению врача акушера-гинеколога», - отметила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.