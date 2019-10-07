Что делать жителю Подмосковья, если прорвало батарею

Законодательная база
В начале и конце отопительного сезона в квартирах МКД нередко прорывает батареи. При этом необходимо быстро и точно среагировать сразу же после происшествия, чтобы добиться компенсации от виновников.
По словам юристов, отдельных законодательных норм для Московской области нет, все вопросы регулируются федеральным законодательством, а именно: Жилищным кодексом и ГК РФ, законом РФ «О защите прав потребителей», постановлениями Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 13.07.2019) и от 13.08.2006 № 491 (ред. от 15.12.2018).
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Шаг 1: обращение в диспетчерскую
Необходимо быстро перекрыть воду. Для этого надо позвонить в аварийно-диспетчерскую службу: обычно телефон указан на информационных листах в подъезде. Важно зафиксировать дату и время звонка, фамилию, имя и отчество диспетчера, номер заявки. После этого аварийная служба должна приехать и перекрыть стояк.
Шаг 2: фотофиксация произошедшего
Не все последствия залива сразу видны: многие становятся очевидны только после того, как подсохнет. Однако снимать происшествие можно начинать сразу, причем уделяя внимание как крупному, так и общему плану.
Зафиксируйте на фото и видео место прорыва батареи и нанесенный ущерб. Если есть возможность, стоит пригласить сотрудников УК сразу и составить с ними первый акт о заливе, перечислив в нем все повреждения. Если сотрудники УК не могут прийти, можно пригласить двух соседей.
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Шаг 3: составление акта
Важно правильно и вовремя составить акт о причинении ущерба жизни, здоровью и имуществу потребителя, общему имуществу собственников помещений в МКД. При этом должен присутствовать собственник квартиры и представители УК. В результате осмотра помещения в акте фиксируется факт залива, указывается причина (например, течь радиатора) и перечисляется вред имуществу.
По словам ведущего юриста Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко, он должен быть составлен не позже 12 часов после обращения в диспетчерскую. Акт будет играть важную роль в суде, если до этого дойдет.
Важно подробно отразить в акте все повреждения, говорит Лада Горелик, адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Горелик и партнеры». Не стесняйтесь требовать вносить изменения в этот документ. Если представители комиссии УК отказываются это делать, потребитель ставит свою подпись в акте и письменно фиксирует свои замечания в этом документе (на всех экземплярах), поясняет Србуи Иващенко.
На этом этапе также желательно проводить фото- и видеофиксацию и отразить это в акте, советует Алексей Головченко, управляющий партнер юридической компании ЭНСО, президент Института развития и адаптации законодательства, глава комитета по оценке регулирующего воздействия Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Акт составляется в нескольких экземплярах: один остается у потребителя, один забирает себе УК. Если квартира застрахована, потребуется еще один для страховой компании. Все акты должны быть подписаны собственником (социальным нанимателем) квартиры и представителями УК.
Шаг 4: обращение в страховую компанию
Если квартира была застрахована, необходимо обратиться в страховую компанию с вышеописанным актом. Именно страховщики будут заниматься взысканием средств с виновника.
Шаг 5: определение виновного
Если квартира не застрахована, придется самостоятельно определить виновника произошедшего.
Лада Горелик подчеркивает, что именно на истце лежит бремя доказывания причинения вреда, его размера и вины ответчика.
Если на подводке от стояка к батарее установлена запорная арматура, позволяющая производить отключение и демонтаж радиатора, то батарея не входит в состав общего имущества МКД. В этом случае УК не несет ответственности за протечку батареи.
При отсутствии арматуры (вентиля) – батарея входит в состав общего имущества МКД. Следовательно, вред возмещает УК, поясняет Србуи Иващенко. Это регулируется ст. 36 ЖК РФ, пп. 5 и 6 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491. Если есть сомнения в том, относится ли батарея к общему имуществу МКД, стоит пригласить технического специалиста и оформить соответствующее заключение.
Если батарею устанавливала непосредственно УК по договору с физлицом и прорыв произошел из-за некачественно выполненных работ – ответственность за ущерб по закону «О защите прав потребителей» должна нести именно она как исполнитель. Если батарея менялась не представителями УК, то обращаться за возмещением надо в ту фирму, которая ее устанавливала.
Шаг 6: оценка ущерба
После составления акта заинтересованному лицу стоит обратиться к специалисту-оценщику, чтобы установить стоимость вреда имуществу и/или стоимость восстановительного ремонта квартиры.
Шаг 7: направление претензии в управляющую компанию
Далее необходимо направить претензию в адрес УК. На ответ у нее есть 10 дней. Если она отказывается признавать свою вину, Алексей Головченко рекомендует обратиться за защитой в комитет по строительству региона или муниципального образования, в жилищную инспекцию или в Управление ЖКХ при администрации.
Претензия составляется в вольной форме. В ней указываются все контактные данные, подробно описывается ситуация и предъявляемое требование (желательно со ссылкой на норму права), а также срок его удовлетворения. После составляется список приложений. Затем прикрепляются приложения и документы прошиваются.
Обязательные документы:
- акт залива,
- заключение специалиста об оценке ущерба и цене ремонта,
- документ, подтверждающий право собственности на квартиру.
Можно приложить фото и любые другие бумаги, имеющие отношение к делу, - чем больше аргументов, тем лучше. Претензия вместе с приложениями отправляется ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.
Список и контакты управляющих компаний в Московской области можно посмотреть здесь.
Шаг 8: обращение в суд
Если требования не были удовлетворены УК в досудебном порядке, следует обращаться с иском в суд. Причем одновременно можно подать жалобу в вышестоящую для УК инстанцию (например, в жилинспекцию МО).
Для рассмотрения подобных дел нередко нужно наличие специальных познаний, поэтому может потребоваться судебная экспертиза. Судебные эксперты оценят стоимость причиненного вреда или восстановительного ремонта, установят причину залива, разберутся, относится ли батарея к общему имуществу МКД и т.п.
По словам Србуи Иващенко, судебная практика по подобным делам в основном положительная, главное сделать все грамотно и своевременно. Может возникнуть спор по размеру причиненного ущерба, тогда и пригодится оценка профессионала.
Мало того, если удастся доказать, что прорыв произошел в связи с повышенным давлением в трубах, суд встанет на сторону пострадавших - даже если прорвало после запирающего вентиля, говорит Головченко. В данном случае также потребуется экспертное заключение.
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