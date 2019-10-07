Что делать жителю Подмосковья, если прорвало батарею

Важно правильно и вовремя составить акт о причинении ущерба жизни, здоровью и имуществу потребителя, общему имуществу собственников помещений в МКД. При этом должен присутствовать собственник квартиры и представители УК. В результате осмотра помещения в акте фиксируется факт залива, указывается причина (например, течь радиатора) и перечисляется вред имуществу.

По словам ведущего юриста Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко, он должен быть составлен не позже 12 часов после обращения в диспетчерскую. Акт будет играть важную роль в суде, если до этого дойдет.

Важно подробно отразить в акте все повреждения, говорит Лада Горелик, адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Горелик и партнеры». Не стесняйтесь требовать вносить изменения в этот документ. Если представители комиссии УК отказываются это делать, потребитель ставит свою подпись в акте и письменно фиксирует свои замечания в этом документе (на всех экземплярах), поясняет Србуи Иващенко.

На этом этапе также желательно проводить фото- и видеофиксацию и отразить это в акте, советует Алексей Головченко, управляющий партнер юридической компании ЭНСО, президент Института развития и адаптации законодательства, глава комитета по оценке регулирующего воздействия Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Акт составляется в нескольких экземплярах: один остается у потребителя, один забирает себе УК. Если квартира застрахована, потребуется еще один для страховой компании. Все акты должны быть подписаны собственником (социальным нанимателем) квартиры и представителями УК.