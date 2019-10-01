РИАМО - 1 окт. В День пожилого человека в МФЦ Подмосковья рассказали, за какими услугами к ним чаще всего обращаются пенсионеры, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ Московской области «МО МФЦ».

«Самой востребованной услугой среди пенсионеров и людей пожилого возраста является заявление на получение социальных карт – с начала года их выдано боле 290 тысяч. Следом идет заявление на субсидию по оплате жилищного помещения и коммунальных услуг (в случае, если расходы на оплату превышают 22% от совокупного дохода семьи) –по данной услуге оформлено 111 885 заявок», — говорится в сообщении.

Кроме того, более 48 тысяч пенсионеров обратились за получением компенсации расходов по ЖКХ, более 18 тысяч — за назначением региональной социальной доплаты к пенсии.

«Специалисты центров «Мои документы» Московской области внимательны и всегда готовы помочь своим заявителям», — подчеркивается в сообщении.

Международный день пожилых людей отмечают 1 октября с 1991 года.