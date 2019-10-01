РИАМО - 1 окт. Рекультивация полигона «Кучино» в Подмосковье закончится менее чем через два месяца, на месте завершаются все основные работы, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.

«Мы считаем по дням — осталось 55 дней до завершения работы. У каждого сотрудника в кабинете висит отрывной календарь, где написано, что должно было быть сделано в этот день. Я, например, знаю, что сегодня туда должны завести 6,5 кубов грунта», - сказал Куракин в эфире телеканала «360».

Он добавил, что на полигоне практически завершилось строительство габионной стены. Также полностью смонтирована система утилизации фильтратов, а склоны покрываются геосинтетическими материалами.

Мусорный полигон «Кучино» в Балашихе был закрыт 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Комплекс мероприятий по рекультивации реализуется здесь с мая 2018 года.

Работами по рекультивации полигона общей площадью 54 гектара занимается компания «Экоком», для этого она использует современные экологически безопасные технологии.