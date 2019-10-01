РИАМО - 1 окт. В День пожилого человека в подмосковных отделениях «Почты России» стартовала акция «Читаем вместе», она поможет разнообразить будни пожилых людей, которые находятся в социальных учреждениях региона, говорится в сообщении пресс-службы отделения «Почты России» по макрорегиону Москва.

Акция будет проходить на базе почтовых отделений с 1 по 30 октября. Каждый желающий сможет оформить подписку для пожилых людей, нуждающихся в заботе и внимании. Кроме того, участники акции смогут отправить им письма, открытки или посылки.

«На протяжении всего месяца каждый клиент «Почты России» сможет почувствовать себя волшебником, оформляя подписку в адрес домов престарелых или написав безадресное письмо с теплыми пожеланиями. В любом случае, чтение интересной газеты или же послания от незнакомца для каждого пожилого человека станут лучиком добра!» - рассказала директор УФПС Московской области Надежда Бабичева.

Перечень социальных учреждений и изданий, на которые можно оформить подписку для пожилых людей, есть в каталогах почтовых отделений, а также на сайте «Почты России». Подарить подписку очень легко — нужно лишь выбрать населенный пункт, название учреждения и издание.