РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 окт. В подмосковном Подольске во вторник начались мероприятия в честь Международного дня пожилых людей, различные концерты, мастер-классы и выставки будут проходить до 3 октября включительно, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню пожилых людей, который отмечают 1 октября, проходят в Подольске. Для людей пенсионного возраста организованы концерты, мастер-классы, выставки и многое другое», – говорится в сообщении.

Так, во вторник в Доме культуры «Машиностроитель» микрорайона Климовск устроили праздничный концерт «Проходит снова осень по земле». В этот же день в культурно-просветительском центре «Дубровицы» состоялся вечер воспоминаний «Полвека с песней», подготовленный при поддержке совета ветеранов округа. В это же время там прошла программа «Золотая осень жизни».

День пожилого человека также отметят во Дворце творчества молодежи 2 октября в 16:00. В усадьбе Ивановское 3 октября в 12:00 начнется мероприятие, организованное при поддержке Подольской местной организации Всероссийского общества слепых.

Цель праздника – привлечь внимание общественности к проблемам людей пожилого возраста. Международный день пожилых людей учредили в 1990 году по инициативе ООН, однако в России праздник приобрел официальный статус спустя два года. В 2019 году праздник отмечают в 29-й раз.

В июне в Подмосковье был запущен новый проект – мобильное приложение Мобильный центр социальных услуг (МЦСУ). Он ориентирован на пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Приложение разработано по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках исполнения майского указа президента РФ об увеличении средней продолжительности жизни россиян до 67 лет.

С помощью мобильного приложения МЦСУ у людей старшего поколения есть возможность записаться на занятия в бесплатных кружках и секциях. Список популярных занятий составлен по итогам голосования на портале «Добродел», в котором приняли участие более 20 тысяч человек.