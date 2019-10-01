РИАМО - 1 окт. Коптевский районный суд частично удовлетворил иск ГБУ «Автомобильные дороги» к Алексею Навальному, Любови Соболь и ряду других оппозиционеров, которые провели несанкционированный митинг в центре столицы 27 июля, сообщил РИАМО во вторник пресс-секретарь суда Никита Мутин.

«Решением Коптевского районного суда исковые требования ГУП города Москвы «Автомобильные дороги» к Галяминой Ю.Е., Жданову И.Ю., Милову В.С., Навальному А.А., Соболь Л.Э., Соловьеву А.Ю., Степанову О.О., Яшину И.В. удовлетворены частично. С последних солидарно взыскано 3402148 рублей и 91 копейка и расходы по оплате государственной пошлины — 25210 рублей 74 копейки», - сказал Мутин.

Он добавил, что в удовлетворении исковых требований к Георгию Албурову отказано.

ГБУ «Автомобильные дороги» подало иск на 11,5 миллионов рублей к организаторам митинга 27 июля. По их сведениям, после этой акции в центре столицы «Автомобильные дороги» обнаружили некоторые повреждения архитектурных форм города и объектов дорожного хозяйства.

Ранее стало известно, что «Автомобильные дороги», метрополитен Москвы и «Мосгортранс» подали иски к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову.

Кроме того, Коптевский суд 10 сентября удовлетворил иск ГУП «Мосгортранс» к организаторам несогласованной акции 27 июля о возмещении убытков более чем 1,2 миллиона рублей из-за простоя транспорта в день мероприятия.

Не согласованный властями столицы митинг по допуску всех кандидатов в депутаты Мосгордумы к выборам прошел 27 июля. По данным ГУ МВД России по столице, в этот день за различные правонарушения были задержаны более тысячи человек. По факту массовых беспорядков СК России возбудил уголовное дело.