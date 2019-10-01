РИАМО - 1 окт. Патриотический проект «Голоса войны», ставший лауреатом губернаторской премии «Наше Подмосковье», может охватить всю территорию Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В этом году в акции «Голоса войны» приняли участие пять муниципалитетов: Богородский округ, Черноголовка, Электросталь, Электрогорск и Павловский Посад.

«Предварительно в школах прошли отборочные туры. Ребята, вышедшие в финал, участвовали со своими творческими номерами (стихотворение или отрывок из прозы о Великой Отечественной войне) в записи видеороликов, которые затем транслировались на муниципальных каналах», - поясняется в материале.

В Подмосковье проводятся разнообразные патриотические акции. Так, в 50 муниципальных образованиях в рамках проекта «Уроки живой истории» прошли мероприятия для более 5 тысяч школьников. В ходе занятий проводились интеллектуальные викторины об истории родного края, в том числе в период Великой Отечественной войны. Кроме того, демонстрировался историко-документальный фильм «Я вернулся с войны», рассказывающий о судьбе народного ополчения 1941 года.

В Московской области также проводился региональный этап всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия». В рамках конкурса школьники и студенты описывали в своих работах семейные реликвии – ордена, медали, фотографии. Кроме того, в Подмосковье прошел фестиваль «Кадетская весна», в ходе которого кадеты могли рассказать о себе и своих достижениях.