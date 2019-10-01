РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 окт. Жители подмосковного Красногорска 14 октября смогут поучаствовать в акции по сдаче донорской крови, необходимой для больных, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«14 октября с 9:00 до 12:00 в отделении переливания крови ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №1» пройдет акция по приему донорской крови. Приглашаются все совершеннолетние неравнодушные жители Красногорска, желающие помочь в лечении больных», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что при себе необходимо иметь паспорт.

Кровь будут принимать по адресу: Красногорск, улица Карбышева, дом №4. Телефоны для справок: 8(495)563-15-01 и 8(495)305-77-00.