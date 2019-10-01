РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 окт. Подольская хореографическая студия «Грезы» завоевала шесть золотых медалей на Первом международном Гран-при по мажорет-спорту и твирлингу в Санкт-Петербурге, сообщается в группе «Дом культуры имени 1 Мая» в соцсети «ВКонтакте».

«В Санкт-Петербурге на Первом международном Гран-при по мажорет-спорту и твирлингу 28-29 сентября хореографическая студия «Грезы» Дома культуры имени 1 Мая микрорайона Климовск (Подольска – ред.) завоевала шесть золотых, две серебряных и одну бронзовую медали», – говорится в сообщении.

Золотые медали девушки получили в номинации «Барабаны подиум 15 лет и старше», а также «Барабаны подиум 12-15 лет», «Микс 12-15 лет», «Микс 6-11 лет», «Классические помпоны 6-11 лет», «Батон подиум 6-11 лет». Серебряные – в номинациях «Классические мажоретки подиум 12-15 лет», «Классические мажоретки 6-11 лет». Бронзовую – в номинации «Помпон подиум 6-11 лет».

Также в номинации «Мини-формация батон-сеньорки» девочки заняли призовое пятое место, а Маргарита Маркевич в сольной номинации с батоном заняла призовое шестое место.

Чемпионат собрал на одной сцене 45 коллективов из 12 стран. Россию и городской округ Подольск на международных соревнования представлял образцовый коллектив «Хореографическая студия «Грезы».

Выпускницы коллектива «Грезы» также удостоились чести представлять Россию на церемонии открытия легендарным номером «Танец с платком», который точно отражает творческую народную культуру России.

Высокая конкуренция присутствовала во всех возрастных категориях и номинациях.

Красочные и разнообразные номера, сильная хореография, высокий уровень техники владения батоном, помпонами, барабанами охарактеризовали соревнования.