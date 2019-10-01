РИАМО - 1 окт. На предстоящих выходных в крупных СНТ Подмосковья начнут курсировать специальные мусоровозы для сбора гнилых яблок у местных жителей для дальнейшего компостирования, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«Мы сейчас с региональными операторами проработали такую возможность. В Московской области есть специализированные предприятия, которые принимают органическую продукцию и путем компостирования преобразуют ее в удобрения. Сейчас на мусоровозах появится специальная наклейка, мусоровозы будут ездить по определенному плану по территории и собирать гнилые яблоки», – сказал Хромушин в эфире телеканала «360».

Он добавил, что первые такие маршруты заработают уже на эти выходные в крупных СНТ в Дмитрове, Сергиевом-Посаде и Пушкино. Там будут установлены специальные контейнеры, куда местные жители смогут выбрасывать гнилые яблоки.