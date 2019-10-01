РИАМО - 1 окт. На портале «Добродел» с 1 по 31 октября проводится опрос жителей Московской области о качестве услуг дополнительного образования в регионе, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Результаты опроса лягут в основы организации дальнейшей работы по повышению уровня удовлетворенности населения в данной сфере.

«Стандартом развития конкуренции в Московской области рынок услуг дополнительного образования детей входит в перечень товарных рынков, на которых необходимо развивать конкуренцию и повышать уровень удовлетворенности потребителей», - рассказал председатель регионального комитета по конкурентной политике Елена Волкова.

Участие в опросе «О качестве услуг дополнительного образования в Московской области» приглашают принять всех желающих. Сделать это можно по ссылке.